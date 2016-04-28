Австрія підтримує санкції проти РФ, незважаючи на вимоги бізнесменів скасувати їх

Про це сказала посол Австрії в Україні Герміне Поппеллер під час подання Інститутом світової політики дослідження "Аудит зовнішньої політики: Україна-Австрія".

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Посол визнала, що Австрія потерпає від введених проти Росії санкцій, й особливо це стосується агропромислового сектору, тому що австрійські фермери змушені шукати інші ринки для збуту своєї продукції.

Також посол зазначила, що у даний час набагато менше російських туристів відвідують Австрію, що, на її думку, пов'язано із послабленням російської національної валюти, а це, своєю чергою, частково пов'язано із санкціями.

Як зазначила посол, представники бізнесу в Австрії "закликають зупинити санкції проти Росії".

"Але ці представники бізнесу представляють усю Європу, не тільки Австрію", - додала Герміне Поппеллер.

При цьому, говорячи про санкції, дипломат наголосила: "Австрія підтримує нові санкції проти Росії. Немає сумнівів щодо причин введення цих санкцій. Австрія не визнає незаконну анексію Криму. Австрія також хоче бачити припинення війни на Донбасі, яка підтримується Росією. Австрія повністю підтримує територіальну цілісність України".

Герміне Поппеллер додала, що до тих пір, доки Мінські угоди не будуть виконані, санкції залишатимуться у силі. У зв'язку з цим вона нагадала, що таке рішення було прийнято Євросоюзом.