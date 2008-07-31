ВР затвердила указ Президента про зони надзвичайної екологічної ситуації

Верховна Рада оголосила окремі території 6 областей України зонами надзвичайної екологічної ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення відповідного рішення проголосували 439 народних депутатів із 441 зареєстрованого у сесійній залі.

Зокрема, своїм рішенням парламент затвердив Указ Президента України "Про оголошення окремих територій Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей зонами надзвичайної екологічної ситуації".

Згідно з Указом, окремі місцевості оголошуються на строк 90 днів зонами надзвичайної екологічної ситуації. При цьому Кабміну доручено забезпечити виділення додаткових фінансових та інших матеріальних ресурсів, достатніх для нормалізації екологічного стану та відшкодування завданих стихійним лихом збитків та вирішити в установленому порядку питання розміщення відповідного додаткового державного замовлення на поставку необхідної продукції. Уряд також має встановити жорсткий контроль за цільовим використанням фінансових та матеріальних ресурсів, які виділяються для виконання робіт щодо нормалізації ситуації в зонах надзвичайної екологічної ситуації.

Крім того, разом з обласними державними адміністраціями 6 областей Кабмін має забезпечити у найстисліші строки ліквідацію наслідків стихійного лиха, в тому числі проведення аварійно-рятувальних, ремонтних, будівельних робіт для відновлення, будівництва житлових будинків, відновлення транспортної мережі, мостів, ліній зв`язку, систем енерго-, газо- та водопостачання, інших систем житлово-комунального господарства, інженерних споруд і комунікацій, сільськогосподарських угідь та організувати проведення у повному обсязі та у визначені строки протипаводкових робіт. На уряд також покладено обов’язок забезпечити населення продуктами харчування, питною водою, предметами першої необхідності, медичною допомогою та медикаментами, організувати розселення громадян, житло яких постраждало від стихійного лиха, до приведення житла у придатний для проживання стан.

Указом також передбачено запропонувати органам місцевого самоврядування Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей виділити додаткові фінансові та інші матеріальні ресурси для подолання наслідків стихійного лиха і передбачити під час затвердження місцевих бюджетів на 2009 рік кошти, необхідні для фінансування протипаводкових та протизсувних заходів, відселення громадян з небезпечних територій, виконання інших заходів на територіях, що постраждали від стихійного лиха. При цьому Міністерство внутрішніх справ України разом із відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування мають забезпечити посилену охорону громадського порядку, суворе додержання законодавства щодо захисту особистих та майнових прав громадян, охорони їх життя і здоров`я, а також охорону та збереження майна підприємств, установ та організацій у зонах надзвичайної екологічної ситуації.