Симоненко подарує журналістам свою дачу в Шиянах, якщо вони її знайдуть

Лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО обіцяє подарувати журналістам свою дачу в Шиянах на Закарпатті, якщо вони її знайдуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу, відповідаючи на запитання однієї з журналісток, наскільки від повені постраждала його дача в Шиянах.

«Я вам її дарую, але тільки ви зараз мені покажете, де моя дача у Шиянах», - сказав П.СИМОНЕНКО.

При цьому він запевнив, що в цій місцевості у нього немає дачного будинку. «А якщо вона є, я вам її дарую, їдьте і будь ласка відпочивайте», - наголосив лідер КПУ.

[ назад ]