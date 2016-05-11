Європарламент знову відклав розгляд питання про безвізовий режим з Україною - ЗМІ

Про це повідомляє українська редакція "Німецької хвилі" з посиланням на джерело у секретаріаті комітету. "Саме наш комітет матиме справу з пропозицією щодо введення безвізового режиму з Україною, яку надіслала Єврокомісія, проте хто саме буде доповідачем з цього питання, ще не визначено", - повідомили у секретаріаті, наголосивши, що доповідача буде призначено "найближчими тижнями".

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Також у секретаріаті комітету відмовились назвати точну дату, коли відбудеться "перша дискусія щодо українського питання", пояснивши це великою завантаженістю у роботі комітету. Проте наголосили, що за графіком найближчі засідання комітету громадянських свобод мають відбутися 23, 24 та 30 травня. Наразі поки що можна припустити, що питання візової лібералізації з Україною буде обговорено комітетом Європарламенту в один з цих днів, оскільки остаточний порядок денний засідань комітету, згідно з регламентом Європарламенту, оприлюднюється за один-два дні до дати засідання.

Як відомо, після призначення доповідача та комітетських слухань щодо пропозиції Єврокомісії з українського питання відповідна резолюція має бути розглянута та ухвалена Європарламентом. Останню формальну крапку у візовій лібералізації з Україною повинне поставити рішення Ради ЄС на рівні міністрів. Наразі інтрига полягає в тому, чи встигнуть всі євроінституції пришвидшити і узгодити свою роботу таким чином, щоб безвізовий режим з Україною запрацював вже наприкінці липня.