Яценюк сподівається на Ющенка

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК сподівається, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО підпише закон щодо внесення змін до державного бюджету на 2008 рік, ухвалений сьогодні народними депутатами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу після закриття позачергової сесії ВР.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що постійно перебуває на зв’язку з главою держави, оскільки для нього важливо не тільки результативне голосування за зміни до бюджету, але й підписання цього закону.

Голова ВР повідомив, що Президент був поінформований щодо всіх змін до держбюджету, які розглядалися парламентом.

«Я сподіваюся, що створені всі підстави для того, щоб даний закон набув чинності», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК також наголосив, що можливо хтось залишився незадоволеним тими чи іншими показними бюджету.

«Але мене менш за все зараз цікавлять політики, які чимось задоволені чи чимось не задоволені. Сьогодні парламент прийняв відповідальне рішення і взяв на себе всю повноту відповідальності за фінансування подолання наслідків такої катастрофи», - наголосив голова ВР.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що у виконавчої гілки влади є всі можливості для реалізації своїх повноважень.

«Складне голосування, зі складними перемовинами, але результативне голосування відбулося», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР на своєму позачерговому засіданні ухвалила закон про внесення змін до бюджету на 2008 рік, що передбачає збільшення витратної частини бюджету на 5,802 млрд. грн.

Президент України вже висловив подяку народним депутатам за ухвалення змін до держбюджету-2008, якими передбачено кошти для ліквідації наслідків повені у західних областях.