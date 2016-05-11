Україна закликає ООН розробити стратегію протидії підбурюванню до тероризму. 

Про це заявив Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, виступаючи 11 травня у відкритих дебатах Ради Безпеки ООН на тему «Загрози міжнародному миру та безпеці, що створюються терористичними актами: протидія ідеологіям тероризму», передає департамент політики і комунікацій МЗС України.

Як зазначається в повідомленні, під час дискусії він відзначив, що збройна агресія Російської Федерації проти нашої держави супроводжується активною пропагандистською кампанією, жертвами якої частіше за все стають молодь і діти. Він закликав ООН засудити використання державами пропаганди нетерпимості, ненависті та ідеології, що виправдовує та заохочує тероризм, як елемент гібридної війни, а також розробити стратегію протидії підбурюванню до тероризму.

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Відповідна стратегія має включати також заходи з попередження використання Інтернету та соціальних медіа для підготовки і вербування іноземних бойовиків-терористів, планування і фінансування терористичної діяльності. Єльченко відзначив особливу роль жертв тероризму у протидії радикалізації та терористичній пропаганді і закликав реалізувати ініціативу про заснування Міжнародного дня вшанування пам’яті жертв терактів.

Відкриті дебати Ради Безпеки викликали неабиякий інтерес широкого кола держав-членів ООН. Промовці наголошували на потребі зміцнення міжнародної співпраці з метою протидії тероризму в контексті запобігання розповсюдженню терористичними організаціями, зокрема ІДІЛ, своєї пропаганди в Інтернеті та за допомогою соціальних мереж.

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Учасники дебатів закликали до розробки всеохоплюючого міжнародного рамкового документа, який містив би рекомендації та найкращу практику у сфері протидії розповсюдженню ідеологій терористичних груп, підкреслюється в повідомленні.