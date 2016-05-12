Україна в ООН приєдналася до "Принципів Кігалі"

Як йдеться у повідомленні на сайті Постійного представництва України при ООН, "Принципи Кігалі" були схвалені на міжнародній конференції у місті Кігалі (Руанда) 29 травня 2015 року. Вони, зокрема визначають, що для захисту цивільного населення учасники операцій з підтримання миру повинні вживати всіх необхідних заходів, включно, в разі необхідності, із застосуванням сили.

До країн, які брали участь в установчій конференції 2015 року (Бангладеш, Буркіна-Фасо, Ефіопія, Італія, Малаві, Нідерланди, Польща, Руанда, Сенегал, Шрі-Ланка, Уругвай та Руанда), 11 травня приєдналися ще 17 держав-членів ООН, у тому числі Україна, США, Австрія, Бельгія, Естонія, Ірландія, Фінляндія, Румунія, Словенія, Швеція, Латвія.

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29 країн, які визнали "Принципи Кігалі", надають для потреб ООН близько 40 тис. осіб персоналу ОПМ. Визнання країнами-контрибуторами "Принипів Кігалі" є важливим етапом у визначенні єдиного підходу ООН до питання захисту цивільного населення під час розгортання ОПМ та реалізації їхніх мандатів.

Україна як активний учасник миротворчої діяльності ООН повністю поділяє "Принципи Кігалі" та визнає, що захист цивільного населення є визначальним завданням ОПМ ООН.