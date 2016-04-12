У штабі АТО розповіли про провокації терористів на Донбасі та вогонь у відповідь з боку ЗСУ

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Обстрілюючи з мінометів позиції сил АТО в районах Пісків, Майорська, Зайцевого, Луганського, Кам’янки, незаконні збройні формування 16 разів наносили вогневі удари калібром 120 мм та 82 мм.

Зазначається, що найбільш активні дії терористів спостерігались поблизу Авдіївки, де противник з мінометів та зброї меншого калібру 19 разів обстрілював наші позиції.

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Також неодноразово найманці вели вогонь у напрямку Станиці Луганської, Невельського, Опитного, Гнутового, Зайцевого та Мар’їнки.

З озброєння бойових машин піхоти обстрілів зазнали опорні пункти українських сил у районах Луганського, шахти Бутівки та Новотроїцького.

"Порушення режиму тиші прихильниками Кремля здійснюється як вдень, так і вночі. У першому випадку ворог часто стріляє по своїх позиціях з метою дискредитації бійців Збройних Сил України в очах мирного населення, а в другому – керуючись тим, що спостережних місій ОБСЄ в цей час поблизу лінії розмежування немає", - наголосили у штабі АТО.

Щоб утримати свої позиції підрозділи, ЗСУ 8 разів відкривали вогонь у відповідь.