БПП заблокував трибуну Ради, щоб перешкодити її блокуванню фракцією Ляшка
16:14, 12 травня 2016Політика
304 0
Депутати з фракції "Блоку Петра Порошенка" зібралася біля трибуни парламенту, щоб перешкодити фракції Радикальної партії заблокувати її.
БПП намагається перешкодити блокуванню трибуни ВР фракцією Радикальної партії / канал "Рада"
Як передає кореспондент УНІАН, фракція Радикальної партії певний час не могла потрапити в сесійну залу, оскільки були зачинені двері, а в цей час фракція БПП вже зібралася біля трибуни.
За не підтвердженою офіційно інформацією, до парламенту має прибути президент Петро Порошенко, щоб взяти участь у розгляді питання щодо призначення Юрія Луценка генеральним прокурором.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про початок вечірнього засідання.
В залі зареєструвався 371 депутат.
Читайте такожПорошенко запропонував Раді призначити Луценка генпрокуром
БПП не дає Ляшку заблокувати трибуну парламенту / Фото УНІАН
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter