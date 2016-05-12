БПП заблокував трибуну Ради, щоб перешкодити її блокуванню фракцією Ляшка

Як передає кореспондент УНІАН, фракція Радикальної партії певний час не могла потрапити в сесійну залу, оскільки були зачинені двері, а в цей час фракція БПП вже зібралася біля трибуни.

За не підтвердженою офіційно інформацією, до парламенту має прибути президент Петро Порошенко, щоб взяти участь у розгляді питання щодо призначення Юрія Луценка генеральним прокурором.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про початок вечірнього засідання.

В залі зареєструвався 371 депутат.

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