Луценко: Кононенко точно не буде новим керівником фракції БПП
19:05, 12 травня 2016Політика
928 0
Новопризначений генеральний прокурор Юрій Луценко, який був лідером фракції "Блоку Петра Порошенка" у Верховній Раді, запевняє, що народний депутат Ігор Кононенко не стане новим головою фракції БПП.
Луценко запевнив, що Кононенко його не замінить / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав у коментарі журналістам.
Він зазначив, що такі чутки є “спеціальним чорним піаром”.
“Пан Кононенко точно не буде керівником фракції, бо він категорично цього не хоче”, - наголосив Луценко.
Читайте такожКононенко заперечує причетність до пов'язаного з "Газпромом" офшору
За його словами, завтра фракція БПП засідатиме і вирішить питання щодо керівника фракції.
Як відомо, сьогодні на засіданні фракції БПП Ігоря Кононенка було поновлено на посаді першого заступника голови фракції БПП.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter