Луценко: Кононенко точно не буде новим керівником фракції БПП

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав у коментарі журналістам.

Він зазначив, що такі чутки є “спеціальним чорним піаром”.

“Пан Кононенко точно не буде керівником фракції, бо він категорично цього не хоче”, - наголосив Луценко.

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За його словами, завтра фракція БПП засідатиме і вирішить питання щодо керівника фракції.

Як відомо, сьогодні на засіданні фракції БПП Ігоря Кононенка було поновлено на посаді першого заступника голови фракції БПП.