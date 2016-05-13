В Одесі прокуратура домоглася скасування зменшення застави у 5 мільйонів гривень заарештованому меру Затоки

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, 13 травня Апеляційний суд Одеської області задовольнив скаргу прокуратури області та скасував рішення суду першої інстанції про зміну розміру застави. "Апеляційним судом визначено розмір застави в 5 млн грн", - відзначили в прес-службі.

У відомстві нагадали, що 5 травня Київським районним судом продовжено термін утримання глави смт Затока під вартою на 6 місяців. Поряд з цим даним судом була зменшена сума застави з 5 млн грн до 300 тис. грн.

Як повідомило УНІАН джерело в прокуратурі, підозрюваний встиг скористатися рішенням Київського райсуду і, внісши заставу, вийшов на свободу.

"Він вніс 300 тис. грн і вийшов... Зараз будуть виконувати рішення суду", - сказало джерело.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Київський районний суд Одеси заарештував з правом внесення застави 5 млн грн селищного голову Затока (Білгород-Дністровський район Одеської області) та головного архітектора міста Білгород-Дністровський. Їм пред'явлено звинувачення за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 366 КК України (зловживання службовим становищем та умисне перешкоджання виконанню постанови суду).

Чиновники підозрюються в тому, що у вересні-грудні 2014 року незаконно вивели з комунальної власності земельну ділянку рекреаційного призначення площею понад 3 га, після чого передали в приватну власність. Землю, яка знаходиться в одному з найперспективніших районів у самого узбережжя Чорного моря, розділили між 66 особами.

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5 травня Київським районним судом Одеси продовжено термін утримання в СІЗО голові селищної ради на 6 місяців. Поряд з цим судом була зменшена сума застави з 5 млн грн до 300 тис. грн.

Прокуратура Одеської області внесла апеляційну скаргу з вимогою скасувати рішення про зменшення розміру застави.