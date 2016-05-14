У Запоріжжі на стіні елеватора намалювали величезний портрет Савченко (фото)

Портрет намалювала група молодих хлопців із Запоріжжя, макет створив художник Валерій Дзигало.

Ініціатори обіцяють, що скоро поряд з портретом Савченко з'являться слова національного гімну і портрети політв'язнів Олега Сєнцова і Олександра Кольченка.

Активісти кажуть, що це лише перша робота з серії.

Всього ж Надії Савченко вони збираються присвятити 10 муралів.

11 травня їй виповнилося 35 років.

Нагадаємо, суд в Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

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