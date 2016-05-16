Скандал з "Миротворцем": Геращенко вимагає закрити справу проти волонтерів (документ)

Про це сам радник Авакова написав на своїй сторінці у Facebook.

"Звернувся до генерального прокурора, міністра внутрішніх справ та голови СБУ з вимогою закрити кримінальну справу, розпочату проти волонтерів проекту "Миротворець", за публікацію контактних, а не персональних даних, журналістів, акредитованих у так званій "ДНР", як необґрунтовану та незаконну", - заявив Геращенко.

Крім того, він вважає, що волонтери проекту "Миротворець" не порушували Конституцію та Закони України.

Читайте такожАваков про журналістів, чиї дані "злив" "Миротворець": самі вирішили співпрацювати з окупантами

"У них, як і у кожного громадянина і журналіста, є право поширювати будь-яку інформацію, не заборонену Законом. У тому числі й інформацію, отриману в результаті злому баз даних терористичної організації "ДНР", - висловив свою позицію радник Авакова.

Як повідомляв УНІАН, сайт "Миротворець" опублікував персональні дані журналістів українських і західних ЗМІ, акредитованих у так званій "ДНР". У цій базі даних містилося 4068 імен.

Журналістська спільнота висловила обурення через такі дії.

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом оприлюднення в інтернеті особистих даних журналістів.

13 травня центр "Миротворець" заявив про закриття свого сайту.