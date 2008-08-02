Тимошенко хоче, щоб гроші постраждалим приносили додому

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО просить Міністерство праці та соціальної політики налагодити роботу з виплати компенсацій постраждалим під час стихійного лиха вдома.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час позачергового засідання Кабінету міністрів, заслуховуючи інформацію першого заступника міністра праці Павла РОЗЕНКА.

Зокрема, як повідомив П.РОЗЕНКО, гроші в постраждалі райони почали надходити тільки у четвер, 31 липня. В пунктах видачі грошей, зокрема в пунктах «Укрпошти», утворилися черги.

Як сказав П.РОЗЕНКО, на сьогодні надійшло понад 30 млн. грн. у постраждалі райони, але кількості сімей, яким вже виплачено допомогу, він не знає.

Ю.ТИМОШЕНКО доручила Мінпраці та соціальної політики налагодити роботу і уточнити дані.