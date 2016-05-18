ЗМІ: Нуланд привезла до Москви нові пропозиції щодо доступу ОБСЄ на Донбасі

Про це «Газете.Ru» повідомив прес-секретар посольства США Уїлл Стівенс.

«Нова пропозиція Нуланд стосується ситуації в Україні, зокрема допуску спостерігачів ОБСЄ в східні райони країни. ОБСЄ повинна брати безпосередню участь у підготовці до виборів, які повинні пройти на Донбасі. США неодноразово висловлювали стурбованість тим, що представники ОБСЄ зараз вкрай обмежені у своїх діях на сході України. Іноді вони навіть піддаються обстрілу. Цього не повинно відбуватися», - розповів дипломат.

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За словами Стівенса, представники російської влади позитивно сприйняли американську ініціативу. Від подальших коментарів на цей рахунок співрозмовник відмовився.

Візит Нуланд до Москви проходив з 17 по 18 травня. В перший день вона зустрічалася з помічником президента Росії Владиславом Сурковим, у другий - із заступником глави МЗС Росії Сергієм Рябковим.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков раніше повідомив, що зустріч Нуланд з Сурковим була консультативною та «не повинна була принести результатів».