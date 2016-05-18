Колишні міністри оборони відчужували та продавали оборонне майно - комітет з нацоборони

Як зазначив голова комітету, представник "Народного фронту" Сергій Пашинський, вражають уже перші дані, отримані за наслідками діяльності колишніх міністрів оборони щодо відчуженого та реалізованого майна.

За його словами, періоди розділені по кожному міністру окремо, і рекордні цифри по продажу зброї за заниженими у десятки разів цінами припали на період після 2005 року.

"Так, комплекс С-300, новітній комплекс ППО, був проданий за 2,2 млн доларів Міноборони, потім був перепроданий у Казахстан за 25 мільйонів доларів, це тільки офіційні дані. Далі ми будемо здогадуватись, звертатися в антикорупційні органи міжнародні, чи було там ще щось", - сказав Пашинський.

За інформацією присутнього на засіданні представника Міністерства оборони Ігора Павловського, за наслідками вивчення діяльності колишніх посадових осіб в сфері оборони, Генштабу тощо було спрямовано до ГПУ 94 договори про відчуження та реалізацію державного майна та посадові інструкції відповідальних осіб.

"Крім того, на запит ГПУ Міноборони прийнято рішення щодо створення робочої групи під наглядом головного інспектора Міноборони з метою проведення детального аналізу та виявлення причин, що могли призвести до зниження обороноздатності", - сказав заммінстра.

У той же час головний військовий прокурор Анатолій Матіос, присутній під час засідання, повідомив, що на сьогодні слідством встановлено, що екс-міністром оборони Кузьмуком був розформований аеромобільний батальйон, екс-мінстром оборони Гриценком була розформована 16-а оперативна аеромобільна бригада, міністром оборони Володимиром Шкідченко розформовано 15 військових частин зенітно-ракетних військ, а за розпорядженням міністра Саламатіна було знято з бойового чергування комплекси С-200 і С-300.

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Також Матіос повідомив, що колишнім начальником Генштабу Володимиром Заманою були переформатовані окремі батальйони радіоелектронної боротьби сухопутних військ, що істотно послабило протиповітряну оборону держави.

Він зазначив, що надзвичайно складно встановити факт матеріального збитку, нанесеного державі. Матіос підкреслив, що найвагомішим аргументом в цьому виробництві можуть стати результати комплексної судової і військово-технічної експертизи.

"Це не було тупим розкраданням. Це були підготовлені, легітимізовані, проголосовані, прийняті рішення органами виконавчої влади, які готували уповноважені особи, які працювали на Росію. Зокрема, міністри оборони Саламатін, Лебедєв. Але приклалися до цього і їх попередники. Найзначніше відчуження стрілецького озброєння, бронетанкової техніки з 2000-х набуло масового характеру ", - сказав Матіос.

За результатами оцінок збитків військова прокуратура має намір висувати обвинувачення конкретним особам.