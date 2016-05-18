Генсек НАТО закликав Росію поважати законодавство України й не порушувати її цілісність

Про це він сказав у середу в штаб-квартирі НАТО, передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі.

"Я занепокоєний, тому що після того, коли ми бачили переважно дотримання режиму припинення вогню, тепер ми бачимо поступове збільшення його порушень. Це підриває всі Мінські домовленості, тому що вони базуються на режимі припинення вогню", - зазначив Столтенберг

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Генсек альянсу наголосив на необхідності "поважати режим припинення вогню", відвести важке озброєння і надати міжнародним спостерігачам "повний доступ до територій, щоб гарантувати повне виконання Мінських домовленостей".

Генсек альянсу також переконаний, що Росія повинна "поважати національне законодавство (України), не порушувати її територіальну цілісність та суверенітет".

"Росія також повинна використати весь свій вплив та гарантувати повну повагу Мінських домовленостей", - додав Столтенберг.