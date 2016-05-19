Сьогодні ВР розгляне питання соцстандартів та звільнення від оподаткування пенсій (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні також розглядатиметься законопроект про оцінку впливу на довкілля, який стосується європейської інтеграції.

Серед іншого розглядатимуться законопроекти щодо електричної енергії та функціонування ринку природного газу.

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Також сьогодні розглядатиметься питання щодо дострокового припинення повноважень деяких народних депутатів, а також щодо обрання деяких депутатів членами комітетів парламенту.