У Лаврова обурені декомунізацією Дніпропетровська: обізвали "зомбі" 247 депутатів, які перейменували місто

Про це вона написала у Facebook.

"Якщо вже згадали про "декомунізацію", треба було повертати справжню назву - Катеринослав. В крайньому випадку, Новоросійськ. Не депутати, а 247 зомбі-недоучок", - написала Захарова.

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