У Лаврова обурені декомунізацією Дніпропетровська: обізвали "зомбі" 247 депутатів, які перейменували місто
12:58, 19 травня 2016Політика
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Представник МЗС РФ Марія Захарова обурилася перейменуванням Дніпропетровська на Дніпро.
У Кремлі обурені перейменуванням Дніпропетровська / mid.ru
Про це вона написала у Facebook.
"Якщо вже згадали про "декомунізацію", треба було повертати справжню назву - Катеринослав. В крайньому випадку, Новоросійськ. Не депутати, а 247 зомбі-недоучок", - написала Захарова.
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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України перейменувала Дніпропетровськ в Дніпро. Постанову (№3864) про перейменування міста підтримали 247 народних депутатів із 344 зареєстрованих у сесійній залі.
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