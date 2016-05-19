У Лаврова обурені декомунізацією Дніпропетровська: обізвали "зомбі" 247 депутатів, які перейменували місто

12:58, 19 травня 2016
Політика
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Представник МЗС РФ Марія Захарова обурилася перейменуванням Дніпропетровська на Дніпро.

захарова / mid.ru

Про це вона написала у Facebook.

"Якщо вже згадали про "декомунізацію", треба було повертати справжню назву - Катеринослав. В крайньому випадку, Новоросійськ. Не депутати, а 247 зомбі-недоучок", - написала Захарова.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України перейменувала Дніпропетровськ в Дніпро. Постанову (№3864) про перейменування міста підтримали 247 народних депутатів із 344 зареєстрованих у сесійній залі.
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