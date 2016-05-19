"Понабирають хлопчиків": "Народний фронт" погодився викреслити "старожилу" Магеру з кандидатів в новий ЦВК

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело у фракції.

Так, фракція викреслила нинішнього члена ЦВК Андрія Магеру зі списку. Замість нього до списку включили Романа Гребу.

У списку залишилися кандидатури екс-міністра Кабміну Ганна Онищенко, викладача Києво-Могилянської академії Леонтій Шепілов.

Також у фракції повідомили, що подання на нових членів ЦВК має з'явитися в парламенті в п'ятницю, однак, коли буде голосування поки не відомо.

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"Ми погодилися на цю незрозумілу пропозицію, що старих людей у ЦВК не буде. Понабирають якихось хлопчиків-дівчаток, а досвідченого Магеру фактично кидають. Але фракція буде голосувати за новий склад", - сказав співрозмовник УП у фракції.

Як повідомлялося, у 12 з 15 членів ЦВК семирічний термін повноважень закінчився ще 1 червня 2014 року, але вони продовжують виконувати свої обов'язки.

Подання про призначення нових членів ЦВК вносить у парламент президент після консультацій з фракціями і обговорення їх пропозицій.

Фракції і депутатські групи парламенту ще в минулому році подали свої кандидатури до складу ЦВК.