Верховний Суд став на захист конституційних прав Жванії

Верховний Суд України минулої п’ятниці, 1 серпня, зупинив виконання ухвали Апеляційного суду м. Києва від 2 липня цього року щодо перегляду Святошинським райсудом столиці рішення Радянського суду Києва від 30 вересня 1999 року, яким було визнано факт проживання в Україні з січня 1991 року народного депутата Давида ЖВАНІЇ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам народний депутат України (фракція НУ-НС), представник інтересів Д.ЖВАНІЇ у судах Геннадій МОСКАЛЬ.

Г.МОСКАЛЬ зацитував копію постанови ВСУ, в якій ідеться, що «…враховуючи, що рішення Апеляційного суду м. Києва від 2 липня 2008 року може призвести до порушення його (Д.ЖВАНІЇ - УНІАН) конституційних прав, в тому числі, права на громадянство України, суд вважає, що дане клопотання заслуговує на увагу і підлягає задоволенню». Також представник інтересів Д.ЖВАНІЇ у судах зазначив, що ВСУ зупинив виконання ухвали Апеляційного суду до розгляду касаційної скарги і винесення по ній відповідного рішення.

Таким чином, підкреслив Г.МОСКАЛЬ, на сьогодні рішення Радянського суду Києва щодо громадянства Д.ЖВАНІЇ залишається в силі.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО звернувся до Святошинського райсуду Києва із заявою про скасування рішень, що дозволили народному депутату Д.ЖВАНІЇ одержати свого часу українське громадянство.

Прокуратура вбачала суперечності у даних щодо часових періодів перебування й проживання Д.ЖВАНІЇ в Україні, які були підставою для прийняття рішень, що дозволили йому одержати українське громадянство.

11 червня Святошинський райсуд задовольнив прохання О.МЕДВЕДЬКА про відкликання з цього суду його заяви про перегляд рішення Радянського райсуду столиці від 10 вересня 1999 року, яким було підтверджено проживання в Україні з 1991 року Д.ЖВАНІЇ.

18 червня у прес-службі Апеляційного суду столиці повідомили, що суд своєю ухвалою поновив Генеральній прокуратурі України терміни на апеляційне оскарження рішення Радянського районного суду міста Києва від 30 вересня 1999 року, на підставі якого народний депутат Д.ЖВАНІЯ отримав громадянство України.

2 липня ц.р. Апеляційний суд міста Києва постановив частково задовольнити апеляційну скаргу заступника генерального прокурора України у справі про громадянство народного депутата України Д.ЖВАНІЇ. Згідно з постановою, рішення Радянського районного суду м. Києва від 1999 року скасовано і справу направлено до Святошинського районного суду м. Києва на новий розгляд.

3 липня народний депутат України Геннадій МОСКАЛЬ, який представляв інтереси Давида ЖВАНІЇ в Апеляційному суді Києва, подав до Верховного Суду України касаційну скаргу.