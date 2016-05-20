Пайєтт розповів про стратегічну помилку Путіна стосовно України: недооцінив солідарність G7 та ЄС
13:09, 20 травня 2016Політика
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Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт вважає, що президент РФ Володимир Путін допустив стратегічні помилки щодо України, недооцінивши солідарність країн "Великої сімки" та Європейського Союзу.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ході міжнародної конференції "Україна-ЄС: перетворюючи виклики на можливості" сьогодні в Києві.
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"Путін допустив стратегічні помилки щодо України, він недооцінив солідарність між усіма країнами "Великої сімки" та усіма європейськими партнерами", - зазначив Пайєтт.
Також посол заявив, що українці повинні самі будувати і вирішувати своє майбутнє, і це жодним чином не повинне вирішуватися в Москві.
Він іще раз підкреслив, що США підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.
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