Пайєтт розповів про стратегічну помилку Путіна стосовно України: недооцінив солідарність G7 та ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ході міжнародної конференції "Україна-ЄС: перетворюючи виклики на можливості" сьогодні в Києві.

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"Путін допустив стратегічні помилки щодо України, він недооцінив солідарність між усіма країнами "Великої сімки" та усіма європейськими партнерами", - зазначив Пайєтт.

Також посол заявив, що українці повинні самі будувати і вирішувати своє майбутнє, і це жодним чином не повинне вирішуватися в Москві.

Він іще раз підкреслив, що США підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.