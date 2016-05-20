У Франції не бачать умов для зняття санкцій з Росії

Про це в інтерв'ю телеканалу France 2 заявив глава французького МЗС Жан-Марк Ейро, передає РБК з посиланням на Bloomberg.

Париж розглядає Москву як "партнера, а не ворога", сказав глава дипломатичного відомства. Санкції можуть скасувати, якщо будуть досягнуті конкретні результати щодо ситуації на Україні, але поки їх немає, пояснив він.

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Як повідомляв УНІАН, посольство України у Франції, коментуючи голосування у Нижній палаті парламенту Франції, зазначило, що три партії намагаються протягнути рішення про зняття санкцій, введених проти Росії: "Химерна політична єдність у Національній асамблеї Франції - Національний Фронт, Республіканці і Ліві радикали - просуває зняття санкцій проти Росії".

Перед цим на офіційній сторінці Національної асамблеї в Twitter з'явилося повідомлення про результаті голосування щодо резолюції про скасування санкцій проти Росії: зі 101 депутата, які взяли участь у голосуванні, "за" проголосували 55, "проти" - 44, "утрималися" - 2.

Водночас, за даними ЗМІ, проект резолюції на голосування запропонував депутат Тьєррі Маріані, який є співголовою асоціації "Франко-російський діалог". У липні 2015 року він на чолі делегації французьких парламентаріїв відвідав анексований Росією Крим.