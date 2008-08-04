Ющенко: як припинити вирубку лісів?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав 30 днів органам влади усіх рівнів, а також правоохоронним і контролюючим органам на наведення порядку в галузі лісового господарства і лісопереробки у Західній Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою вимогою глава держави виступив на нараді у Головному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області, присвяченій координації заходів із ліквідації наслідків стихійного лиха.

Говорячи про причини повені на заході країни, Президент зазначив, що значною мірою вони полягають не у непередбачуваності і неконтрольованості стихії, а у людському чиннику. «Більшої безграмотності і безпорядку щодо вирубування лісів, ніж у Чернівецькій області, я не бачив ніде», - сказав В.ЮЩЕНКО.

У зв’язку з цим він звернувся з вимогою до Кабінету міністрів України розробити принципово нову політику у галузі лісового господарства і винести це питання на найближче засідання Кабінету міністрів у середу.

Президент зазначив, що тут повинно йтися про створення на території, що постраждала від повені, національних заповідників і парків, щоб припинити вирубування лісів і створити потужні туристично-розважальні території.

Як приклад безладу у цій сфері на Буковині Президент назвав наявність у області 17 тис. пилорам, з яких зареєстровані лише 39. «Предмет ліцензування такої діяльності є компетенцією органів місцевої влади, органів внутрішніх справ, прокуратури, структур екологічного нагляду», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

У зв’язку з цим він виступив з вимогою протягом 30 днів провести відповідну інвентаризацію і визначити законність такої діяльності в західному регіоні країни.