Порошенко звільнив з посади керівника Вінницької РДА

02:07, 21 травня 2016
Політика
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Президент Петро Порошенко звільнив з посади керівника Вінницької районної державної адміністрації Віктора Шмігеля. 

фото УНІАН

Про це йдеться у розпорядженні глави держави №198/2016-рп, розміщеному на сайті президента.

"Звільнити Шмігеля Віктора Борисовича з посади голови Вінницької районної державної адміністрації Вінницької області", - йдеться у тексті документа.

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Нагадаємо, на посаду голови РДА Шмігель був призначений 5 травня 2014 року.

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