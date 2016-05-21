Порошенко звільнив з посади керівника Вінницької РДА

Президент Петро Порошенко звільнив з посади керівника Вінницької районної державної адміністрації Віктора Шмігеля.

Про це йдеться у розпорядженні глави держави №198/2016-рп, розміщеному на сайті президента. "Звільнити Шмігеля Віктора Борисовича з посади голови Вінницької районної державної адміністрації Вінницької області", - йдеться у тексті документа. Читайте такожПорошенко здійснив кадрові перестановки в СБУ Нагадаємо, на посаду голови РДА Шмігель був призначений 5 травня 2014 року.

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