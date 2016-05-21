Порошенко, Меркель та Олланд скоординували позиції щодо продовження санкцій проти РФ

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, співрозмовники скоординували позиції під час спільної телефонної розмови.

Читайте такожПорошенко закликав країни G7 продовжити санкції проти Росії«Під час розмови було також скоординовано позиції щодо продовження санкцій проти РФ напередодні саміту G7 у Японії», - йдеться в повідомленні.

Крім того, співрозмовники наголосили на важливості продовження діалогу щодо звільнення усіх заручників.

Саміт G7 відбудеться 26-27 травня в японському місті Ісе-Сіма.