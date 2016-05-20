Клімкін: ЄС не відкладатиме розгляд введення безвізового режиму з Україною

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, у Брюсселі обговорюється процедура, яким чином Європейська комісія могла б припиняти безвізовий режим у випадку дуже суворих його порушень.

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«У разі виникнення міграційних криз… це питання має бути обговорене на наступному засіданні міністрів (внутрішніх справ) Європейського Союзу, - сказав Клімкін.

Щодо схвалення Радою ЄС законодавчої ініціативи Європейської комісії про запровадження безвізового режиму з Україною, міністр висловив сподівання, що це станеться влітку цього року.

«Влітку, ми усі дуже сподіваємося, і на це дуже працюємо, що відповідні рішення мають бути прийняті. Тобто, не потрібно говорити про відтермінування. Просто питання дійсно - в плані міграційного менеджменту і розуміння, якими будуть європейські рішення. Вони саме обговорюються цього місяця і будуть наступного місяця», - заявив Клімкін.

Він нагадав, що ключові рішення приймає Рада ЄС на найвищому рівні, яка зустрічатиметься наприкінці червня.