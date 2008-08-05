Симоненко поділив затоплених на ваших і наших

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО закликав членів партії надати допомогу однопартійцям у постраждалих від повені регіонів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КПУ.

“Під час стихійного лиха, яке сталося в Західних областях України, серед постраждалих багато наших товаришів по партії та тих, хто нас підтримує у боротьбі за права трудового народу. Саме тому ми зобов’язані зробити все, аби надати їм додаткову допомогу на відбудову помешкань, на компенсацію за втрачене майно, на придбання необхідних ліків та продуктів харчування, одягу тощо”, - сказав П.СИМОНЕНКО.

При цьому він додав, що звертається до членів партії та всіх небайдужих з пропозицією організувати збір коштів “для цільової допомоги нашим товаришам з постраждалих регіонів України”.