Тимошенко попросили не воювати з дітьми

Аграрії закликають уряд створити ефективну державну систему закупівель зерна, а не боротися з комерційними зернотрейдерами.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Анатолій ОСІННІЙ сьогодні на розширеній нараді в уряді з питань розвитку агропромислового комплексу країни.

«Ми говоримо трейдери – це система, проти якої не треба воювати. Потрібно створювати ефективну державну систему», - сказав А.ОСІННІЙ.

При цьому заступник голови Херсонською ОДА запропонував уряду встановити максимальну закупівельну ціну на зерно і переглянути систему дотування сільгосппідприємств. «Потрібно дотувати готову сільськогосподарську продукцію, а не кожен гектар посівної площі», - вважає він.

Тим часом, президент Української зернової асоціації Володимир КЛИМЕНКО підкреслив, що в зернотрейдерських компаніях працює «цвіт зовнішньої торгівлі України, а не люди, які займаються обманом».

«У наших трейдерських компаніях, про які ми іноді говоримо, що це незрозуміло, що за люди, працює молодь, до речі, багато синів і дочок тих, хто сидить в цьому залі, що мають прекрасну освіту», - сказав В.КЛИМЕНКО.

У цей момент прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО перервала його виступ запитанням: «Мої діти теж там працюють?». У відповідь на запитання Ю.ТИМОШЕНКО президент Української зернової асоціації сказав: «Ні-ні-ні. Я маю на увазі, що це молоді люди, які КІМВ закінчили, університети – Дніпропетровський і Донецький. Це грамотні молоді хлоп`ята».

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО назвала це питання дуже важливим. «В зв`язку з цим існує багато різних провокацій. Я думаю, і діти присутніх тут не завжди...», - сказала вона.