День народження врятував міністра від гніву Тимошенко

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що проблеми в аграрному секторі є штучними, і критикує міністра аграрної політики Юрія МЕЛЬНИКА за недостатню роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час розширеної наради в уряді з питань розвитку агропромислового комплексу країни.

«Я дивуюся, як при міністрі, заступниках міністра, сільськогосподарських управліннях накопичилася така кількість проблем. Це свідчить про те, що ми не надаємо уваги, передусім я маю на увазі Міністерство аграрної політики, безпосередньому контакту (із сільгоспвиробниками – УНІАН). Ви повинні ці проблеми виносити на урядовий рівень, ставити завдання і приймати рішення», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас прем`єр-міністр висловила достатньо стриману критику на адресу міністра аграрної політики Ю.МЕЛЬНИКА. «Сьогодні в міністра аграрної політики день народження, тому більше на цю тему я говорити не буду, я стримую критику, але я вважаю, що проблеми, які накопичені, в більшості своїй накопичені штучно», - пояснила вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, Міністерство аграрної політики має здійснювати щоденні безпосередні контакти із сільгоспвиробниками, а всі проблеми вирішувати в робочому порядку і на рівні міністерства, і на рівні уряду.