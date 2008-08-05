Вакарчук знає про 20 підроблених сертифікатів

Під час вступних іспитів до вищих навчальних закладів виявлено щонайменше 20 підроблених сертифікатів з результатами зовнішнього незалежного тестування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр освіти та науки Іван ВАКАРЧУК.

“Думаю, що два десятки на сьогоднішній день. Два десятки - це та цифра, яку я знаю. Можливо, що буде ще якась інформація”, - сказав міністр.

І.ВАКАРЧУК також повідомив, що Міністерство освіти і науки буде ще додатково перевіряти сертифікати після того, як вищий навчальний заклад надасть відповідну інформацію.

Він також зазначив, що Міністерство освіти і науки України наступного року має намір переглянути процедуру зарахування студентів до вищих навчальних закладів.

«Думаю, що ми на наступний рік переглянемо вступний рівень зарахування студентів до вищих навчальних закладів», - сказав він.

І.ВАКАРЧУК ще раз наголосив, що проведення зовнішнього тестування є однією з найбільш вдалих реформ у галузі освіти в Україні.