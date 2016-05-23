В ЄС не обговорюють "глобальні" затримки скасування віз для України - Клімкін

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Брюсселі по завершенню зустрічі міністрів закордонних справ країн «Східного партнерства».

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"Я дуже радий, що почув підтримку запровадженню безвізового режиму абсолютно всіма міністрами. Сьогодні всі міністри підкреслили, що по Грузії та по Україні щодо виконання взятих зобов'язань питань немає, тому тут ситуація абсолютно зрозуміла", - заявив Клімкін.

Міністр також пояснив, що у зв'язку з тим, що Грузія раніше виконала необхідні умови, вона "може потрапити на порядок денний (засідання Ради ЄС) на декілька тижнів раніше". "Але мова не йде про якісь глобальні затримки або про начебто "пакетування" України з іншими країнами. Нас будуть розглядати на основі того, що ми вже зробили", - наголосив він.

Клімкін зазначив, що дата розгляду українського питання "буде зрозуміла найближчим часом". "Ми працюємо над тим, щоб синхронізувати розгляд в Європейській раді і розгляд в Європейському парламенті, оскільки цими днями буде призначений доповідач щодо України. Нам потрібно, щоб Європейська рада і Європейський парламент приблизно в один час завершили свою роботу", - наголосив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, щойно у Європейському парламенті поінформували, що доповідачем з питання надання Європейським Союзом безвізового режиму для України призначили депутата від Європейської народної партії (ЄНП) Марію Габріель.