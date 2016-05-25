Савченко закликала росіян "вставати з колін"

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

"Я вам хочу сказати… в першу чергу передати привіт росіянам і сказати, що нічого боятися, з колін треба вставати. Я розумію, що не та країна, в якій з колін встати легко, але якщо вони хочуть так само жити в злагоді, як і ми, то їм треба вставати з колін, а нам треба не дати їм прийти сюди", - сказала Савченко.

Вона зазначила, що буде працювати, аби кожен полонений українець повернувся живий, і щоб Україна була сильною, а народ не був забутий.

Читайте такожУ Раді Європи сподіваються, що звільнення Савченко призведе до подальших позитивних змін

Як повідомляв УНІАН, суд РФ 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Президент України Петро Порошенко після винесення вироку Савченко заявив, що Україна готова передати РФ затриманих на Донбасі російських спецпризначенців Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва в обмін на звільнення української льотчиці.огодні, 25 травня, відбувся обмін Савченко на Александрова та Єрофеєва.

Літак президента України забрав Савченко з Росії.