У ПР кажуть, що Тимошенко жне те, що посіяв Янукович

Народний депутат України, заступника голови парламентської фракції Партії регіонів Сергій ЛЬОВОЧКІН вважає, що уряд не має підстав для оптимістичних заяв щодо дефляції в липні.

Як зазначив депутат у коментарі, розміщеному на сайті Партії регіонів, “Юлії ТИМОШЕНКО зовсім не треба вихвалятися нинішньою дефляцією, бо це неправда”.

За його словами, нинішньому урядові добре відомо, що “причина минулорічної інфляції - в політичній кризі, яку спровокували саме помаранчеві”. “А от причина цьогомісячної сезонної дефляції в тому, що минулого року, незважаючи на політичну кризу, уряд Віктора ЯНУКОВИЧА добре попрацював і добре відсіявся, що і дає, врешті-решт, добрий врожай в цьому році”, - зазначив С.ЛЬОВОЧКІН.

За його словами, здобутки уряду в сільському господарстві, “про які зараз невтомно розповідає ТИМОШЕНКО, – це успіхи не цього самозакоханого без усіляких на те підстав Кабміну, а уряду В.ЯНУКОВИЧА”. Він додав, що сьогоднішні заяви уряду про свої успіхи - “це звичне вихваляння перед пресою, традиційне привласнення чужих здобутків і цинічне словоблуддя”.

Він порадив уряду “не вихвалятися різноманітними «успіхами», зокрема, щодо вже подоланих наслідків повені - до цього ще дуже далеко, а замислитись над тим, що уряд сьогодні є нелегітимним”. С.ЛЬОВОЧКІН зазначив, що коаліція, яка утворила уряд, налічує 225 депутатів, “тобто її не існує”. “Так само, втім, як і реальних, а не вигаданих піарниками ТИМОШЕНКО «успіхів», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на засіданні Кабінету міністрів повідомила, що дефляція в Україні, за даними Державного комітету статистики, в липні становила 0,5%.

Вона наголосила, що цей показник є одним з кращих результатів антиінфляційних заходів і кращим показником за липень за останні 10 років.

«Якщо хтось розповідатиме, що це стандартні дефляційні місяці (літні місяці),… то я тримаю в руках за останні 10 років показники за липень. І можу сказати, що ми дали один з якнайкращих показників за всі періоди - саме в липні», - заявила прем`єр, наголосивши, що торік інфляція в липні становила 1,4%.