У Лаврова заявляють, що звільнення Савченко не пов'язано з Мінськими домовленостями: "Це великий міф"

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє ТАСС.

"Це великий міф, який культивується, що справа Савченко і її обмін на двох росіян або відповідає, або йде в руслі, є органічною частиною Мінських угод, - зазначила Захарова. - Справа Савченко не пов'язана з Мінськими домовленостями. Що стосується успішної реалізації "Мінська-2", то рецепт тут один: прямий діалог Києва і Донбасу".

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Як повідомляв УНІАН, Голосіївський районний суд Києва 18 квітня засудив затриманих на Донбасі Єрофєєва і Александрова до 14 років позбавлення волі кожного.

Президент України Петро Порошенко підписав указ про їх помилування.

25 травня відбувся обмін Єрофєєва і Александрова на незаконно засуджену в РФ українську льотчицю і народного депутата Надію Савченко.

У той же день Порошенко Савченко вручив орден "Золота зірка Героя України". Указ про присвоєння їй звання "Герой України" був підписаний 2 березня 2015 року.