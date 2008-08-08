Данилишин: час складати держпрограми і час скорочувати їх

На наступному засіданні Кабінету Міністрів України планується розглянути питання про оптимізацію державних цільових програм, а також про скорочення їх кількості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на прес-конференції заявив міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН.

Він зазначив, що, зокрема, планується оптимізувати, а можливо, і ліквідувати програми, які мають проблемне фінансування або дублюються.

«Уряд, прагнучи не розпилювати кошти за різними програмами, які більшою мірою повторюють одна одну, має намір зосередитися на фінансуванні тих програм, які мають найважливіше значення для економіки», - сказав міністр.