Петьовка пригадав Томенку "Гринджоли"

Народний депутат України, член “Єдиного Центру” Василь ПЕТЬОВКА вважає заяву свого колеги Миколи ТОМЕНКА щодо відновлювальних робіт на Закарпатті беззмістовною і некоректною.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Єдиного Центру”.

«Я не знаю, в якій галузі пан ТОМЕНКО має науковий ступінь, але подібними заявами він підтверджує некомпетентність і професійну короткозорість кабінетного професора. Це він довів ще раніше, коли відправив на Євробачення гурт “Ґринджоли” і тим самим спровокував скандал на всю державу», - сказав, зокрема, В.ПЕТЬОВКА.

Він пояснив, що крім фінансування, відновлювальні роботи об’єктивно вимагають серйозних зусиль і забирають багато часу.

«У гірській місцевості житло будувалося переважно з деревини. Щоб звести новий будинок, в якому можна було би жити, потрібна суха сировина. А її знайти в достатній кількості зараз просто нереально», – наголосив депутат.

Крім того, зауважив В.ПЕТЬОВКА, бетон, з якого заливається фундамент, повинен щонайменше 21 день «відстоятись», і лише потім на ньому можна щось зводити далі. Саме так, за його словами, і відбулося з відновленням житла, про яке говорив М.ТОМЕНКО. Тому, переконаний В.ПЕТЬОВКА, “пустоголосими заявами окремі політики прагнуть заробити собі додаткові бали до рейтингу і привернути увагу, цинічно прикриваючись людською бідою”.

«Я порадив би цим депутатам взяти хоча б один будинок у постраждалих регіонах і відбудувати його. А не займатись самопіаром, граючи на біді українців, – підкреслив В.ПЕТЬОВКА.

«Будинок, в якому Президент заклав капсулу, я, за дорученням Мукачівської громади, взяв особисту відповідальність відновити самостійно. А ті кошти, які виділені цій сім’ї державою, вона зможе витратити на інші речі. Всі роботи буде завершено в двомісячний строк», – повідомив депутат.

«ТОМЕНКО ж нехай краще пояснить людям, чому настільки мізерну суму для відновлювальних робіт пропонувала прем’єр-міністр. Адже всі розуміють, що збитки насправді колосальні», - підсумував В.ПЕТЬОВКА.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня М.ТОМЕНКО заявив, що на Закарпатті відразу після від’їзду Президента 5 серпня припинилися усі активні відновлювальні роботи.

У зв’язку з цим він підкреслив, що “необхідно припинити циркові вистави, коли за годину після від’їзду Президента з постраждалих територій зникають представники МНС, будівельники та транспортники, залишивши після себе дві зариті труби в річці та капсулу - фундамент майбутнього будинку”.