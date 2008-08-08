Мороз зібрався до Верховної Ради

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ прогнозує дострокові парламентські вибори.

Як повідомляє прес-служба СПУ, таку думку лідер СПУ О.МОРОЗ висловив сьогодні в ефірі радіо «Ера».

За словами О.МОРОЗА, швидше за все, в середині осені буде висловлено недовір`я уряду Юлії ТИМОШЕНКО. І це стане стартом дострокових парламентських виборів, які відбудуться наприкінці зими - лютий, можливо, березень.

«Всі знають, що я ніколи не був прихильником дострокових виборів, і я вважаю, що люди повинні мати нагоду «протверезити», і самі оцінити ту владу, яку обрали - за її справами», - сказав він.

О.МОРОЗ переконаний, що у разі дострокових виборів СПУ пройде до Верховної Ради, оскільки зараз ведеться серйозна робота щодо партійного реформування, приходять нові авторитетні люди - особливо на регіональному рівні.

На думку глави Соцпартії, виходом з нинішньої кризової ситуації може стати або переформатування коаліції в парламенті або дострокові вибори. «Підстави для цього є в Конституції, і Президент може ними скористатися», - сказав він.

«Сьогодні коаліції не існує - це очевидно, як очевидна відсутність зв`язку між парламентською коаліцією і Кабміном», - упевнений лідер соціалістів.

О.МОРОЗ не виключив і варіанту переформатування коаліції, проте вважає його маловірогідним, оскільки це невигідно основним політичним силам, представленим у ВР.