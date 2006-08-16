Янукович не відмовляється від обіцянки зробити російську мову державною

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє остаточно врегулювати мовне питання в Україні після того, як у коаліції буде конституційна більшість у Верховній Раді (не менше ніж 300 народних депутатів – УНІАН).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам в Сочі.

«Зараз у коаліції ще немає конституційної більшості. Але це не означає, що такої більшості не буде в цьому або наступному році», - сказав прем`єр.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що питання використання російської та інших мов в Україні вирішуються відповідно до Європейської хартії про мови національних меншин. Крім того, за його словами, ближчим часом в парламенті буде розглянуто спеціальний законопроект, який повинен врегулювати питання використання мов в Україні.

Прем`єр також підкреслив, що не відмовляється від своїх обіцянок, які давав виборцям під час парламентських виборів 2006 року.