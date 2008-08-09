Спецкомісія ВР розгляне претензії Семенюк до покупця "Криворіжсталі"

Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради з питань приватизації на найближчому засіданні розгляне претензії Фонду державного майна до компанії ArcelorMittal, яка приватизувала 2005 року найбільший в Україні меткомбінат "Криворіжсталь" (нині "АрселорМіттал – Кривий Ріг").

Про це пише газета «Коммерсант-Украина» № 137 від 8 серпня.

"Інвестор не повинен страждати від політичних дій. Комісія стане в цьому питанні арбітром, вивівши його з політичних рамок в економічну площину з урахуванням інтересів і держави, і інвестора", - заявив народний депутат Валерій ПИСАРЕНКО (БЮТ).

Газета нагадує, що в середині липня ФДМ оголосив про намір у судовому порядку розірвати договір з ArcelorMittal про придбання "Криворіжсталі" внаслідок невиконання інвестором чотирьох пунктів договору купівлі-продажу "Криворіжсталі". Відомство підготувало позов і звернулося в Кабінет Міністрів з проханням виділити 72,7 млн. грн. для внесення реєстраційного збору під час його подання в Міжнародний комерційний арбітражний суд. У відповідь прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що, за її даними, ArcelorMittal виконує всі умови договору, і назвала заяви ФДМ провокаційними.

"Ми дамо свою оцінку того, наскільки претензії ФДМ відповідають реальності, після аналізу результатів перевірки виконання компанією своїх інвестзобов`язань. Але поки що віри в те, про що говорить голова ФДМ, мало", - сказала член комісії з питань приватизації Ксенія ЛЯПІНА (НУ-НС).

Якщо побоювання членів комісії підтвердяться, вони мають право звернутися до уряду та Ради національної безпеки й оборони з рекомендацією змінити голову ФДМ, додав народний депутат Юрій МІРОШНИЧЕНКО (Партія регіонів).

"Це може стати підставою для висловлення недовіри пані СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з боку уряду і, отже, внесення до парламенту законопроекту про її звільнення", – зазначив своєю чергою народний депутат Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ (Блок Литвина).

Тим часом на думку голови правління Центру політичних досліджень "Пента" Володимира ФЕСЕНКО, якщо в парламенті буде поставлено питання про зміну голови ФДМ, прогнозувати результат голосування важко. "Багато що залежатиме від внутріпарламентської кон`юнктури. Питання зміни голови фонду може стати предметом торгу між фракціями під час переговорів з принциповіших питань – таких як конституційна реформа та поправки до держбюджету", - сказав він.

Як повідомлялося, на початку червня коаліція домовилася про голосування за зняття з посади голови ФДМ Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО. Але "регіонали" заявили, що під час розгляду цього питання голова фонду має бути присутньою в залі парламенту. У той час В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО була на лікарняному.

Сама В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО 7 серпня заявила Ъ, що "розгляд питання виконання інвестзобов`язань – право членів комісії", відмовившись від докладніших коментарів. Не стали коментувати ситуацію і в прес-службі "АрселорМіттал – Кривий Ріг".