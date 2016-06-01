У розпорядженні НАБУ є 841 сторінка "чорної бухгалтерії" Партії регіонів за 2008-2012 роки

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник на брифінгу в Києві.

«27 травня Віктор Трепак передав сторінки журналу обліку витрат, подібні до тих, які були оприлюднені 31 травня «Українською правдою». Ці сторінки заповнені від руки, у них зазначена дата, прізвище та ініціали, сума виданих коштів і короткий опис статті витрат», - сказав він.

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«Всього до НАБУ передано 841 лист за період з 2008 по 2012 роки. На кожному листі містяться приблизно 30 записів. Всього, за попередніми підрахунками, в переданих матеріалах містяться близько 25 тис. рядків», - повідомив Ситник.

За його словами, «суми, які вказані в цих рядках, різні – від 5 доларів і до мільйонних сум. Жодних інших документів – таємних архівів, інших бухгалтерських документів - ні від Трепака, ні від когось іншого НАБУ не отримувало».

Як повідомляв УНІАН, 30 травня НАБУ розпочало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака.

Трепак в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня" повідомив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів ряду колишніх та нинішніх високопосадовців.

Екс-перший заступник голови СБУ розповів про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів із загальними виплатами на суму майже 2 млрд доларів.