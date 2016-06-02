Савченко у Раді порівняла Україну з гранатою, а Донбас - з її чекою (відео)

Говорячи про гранату, Савченко підняла свою ліву руку, в якій тримала еспандер, імітуючи таким чином боєприпас, повідомляє "112 Україна".

"У нас Україна – це зараз граната. У неї є кільце – це Конституція. Є чека – наш Донбас і основне тіло гранати – це наша Україна. Ми беремо, стискаємо чеку з тілом гранати і смикаємо "Конституцію", кільце викидаємо. А тепер спробуйте, ось кулак – це наша влада, а ось у нас в руках Україна, яка вибухає і розривається. Пружина чеки хоче відскочити від гранати, і ось візьміть еспандер, потримайте в руці, скільки ви витримаєте? Візьміть в руку гранату і утримуйте. Якщо влада зможе після змін до Конституції утримати Україну в цілісності, то тоді ми можемо зробити зараз зміни. Якщо ми не готові, то буде так: прийде наша чека – Донбас, "ЛНР", "ДНР", принесе і скаже: "Ви зміни в Конституцію зробили, а ось тепер наша Конституція, написана Росією, приймайте її". Тут вийде, тіло України – це основне тіло гранати, вийде Майдан і нас розірве. Тому, будь ласка, зважте кожне рішення, тому що якби це була граната, ви розумієте, щоб сталося", - сказала Савченко.

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Також вона заявила, що не підтримає проект судової реформи.

"Я не готова як народний депутат, у мене менше досвіду, ніж у вас, я розумію, але я не готова брати на себе таке відповідальне рішення. Я буду голосувати проти змін до Конституції. Коли війна – Конституцію не чіпати", - зазначила Савченко.

Нагадаємо, Рада включила до порядку денного проект судової реформи і приступила до його розгляду.

Перед цим парламент ухвалив нову редакцію закону "Про судоустрій і статус суддів".