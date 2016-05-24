Скандальний "Миротворець" опублікував новий список журналістів, цього разу - "тих, що співпрацюють з РФ"

Про це йдеться на сайті проекту і на його сторінці в Facebook.

"Публікуємо черговий список акредитованих іноземних журналістів, які співпрацюють з країною-агресором, яка фінансує міжнародний тероризм і окупувала частину територій України", - наголошується у повідомленні.

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До списку увійшли дані 293 співробітників ЗМІ, серед яких - чотири українських журналісти, в тому числі кореспондент УНІАН Роман Цимбалюк, відомий своїми "незручними" запитаннями до російського керівництва.

Нагадаємо, раніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков не зміг відповісти на питання Цимбалюка про те, скільки громадян Росії загинули в боях на Донбасі, незалежно від їхнього юридичного статусу.

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У грудні 2014 року Путін, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН в РФ, розповів, коли Росія закінчить свою операцію в Україні і коли випустить з в'язниці українську льотчицю Надію Савченко.

Крім того, під час минулорічної прес-конференції Путіна Цимбалюк передав президенту РФ вітання від затриманих на Донбасі російських ГРУшників Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня на сайті "Миротворець" був опублікований список українських та іноземних співробітників ЗМІ, які отримували акредитацію так званої "ДНР" в період 2014-2016 років. Крім імен журналістів, оприлюднені їхні телефонні номери, електронна пошта і період перебування на окупованих територіях.

Публікація викликала обурення представників журналістської спільноти, а також розбіжності в керівництві Міністерства інформаційної політики. Її засудили, зокрема, уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд та представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в різкій манері засудив самих же журналістів у тому, що ті акредитувалися у терористів, фактично зв'язавши публікацію цього списку з публікацією в ЗМІ "таємниці офшорів і деталей про сім'ї розслідуваних персонажів".

Але 20 травня скандальний сайт "Миротворець" опублікував оновлений список журналістів, акредитованих бойовиками "ДНР" у 2014-2016 роках.