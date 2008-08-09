Ющенко направив Огризка до Тбілісі
19:26, 09 серпня 2008Політика
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Міністр доповів Президентові
Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив міністра закордонних справ Володимира ОГРИЗКА до Тбілісі для проведення консультацій з керівництвом Грузії.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
У ході сьогоднішньої зустрічі керівник дипломатичного відомства також доповів главі держави про зусилля МЗС щодо залагодження мирним шляхом збройного протистояння у Південній Осетії.
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