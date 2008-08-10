Цілу ніч тривав бій за пануючі над Цхінвалі висоти

Цілу минулу ніч в Південній Осетії йшов бій за пануючі над Цхинвалі Присські висоти. Як повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням Держкомітет інформації і преси Південної Осетії, грузинські військові підрозділи продовжили артилерійський обстріл Цхінвалі і ряду населених пунктів невизнаної республіки.

"Місто практично повністю зруйноване. Мирні жителі, що залишилися в місті, перебувають у сховищах і підвалах. Вони в жахливому моральному і фізичному стані. У Цхінвал досі багато жінок, людей похилого віку, дітей, яких необхідно евакуювати", - зазначається в повідомленні. У Цхінвалі гуманітарна катастрофа - відсутні продукти першої необхідності, немає електрики і газу, відчувається гострий брак медикаментів.

Російські військові планують сьогодні о 12.00 мск розпочати евакуацію мирних жителів як з осетинського, так і з грузинського боку, повідомив командувач Миротворчими силами Марат Кулахметов в ефірі телеканалу "Вести".