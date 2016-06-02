Україна має виконати "домашнє завдання" - заступник генпрокурора

Про це він заявив в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" на 1+1, передає ТСН.

Проте, за словами заступника генпрокурора, "нам не вірить Брюссель". Адже у кожній країні є особливості законодавства і процедури. Тому Захід хоче, що Україна розмовляли із ним "на зрозумілій мові".

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"Європейським союзом і США зроблені першочергові кроки, наприклад, замороження активів, але цього, на жаль, замало. Наша держава має виконати "домашнє завдання". Ми маємо виконати певні підстави, щоб продовжити арешт чи для повернення активів", - зауважив прокурор.

Він зауважив, що слід попрацювати із українським законодавством, наприклад, механізмом оголошення тендеру, щоб його могла виграти світова фірма.

Також слід проаналізувати, що було зроблено у цій сфері, аби розбратися, "в якій площині ми знаходимося".