Порошенко засудив скандальний "злив" "Миротворця": це було величезною помилкою

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

"Ми вважаємо, що це (публікація даних журналістів) було величезною помилкою", - сказав Порошенко.

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На запитання, чи готовий він публічно засудити оприлюднення персональних даних журналістів на сайті "Миротворець", Порошенко відповів: "Перш за все, ви абсолютно праві, я публічно засуджую публікацію більш як чотирьох тисяч імен журналістів на сайті "Миротворець".

Порошенко наголосив: "Ми вже відреагували на це (публікацію даних журналістів). Я тоді повторював і зараз гарантую: в Україні журналістам нічого не загрожує. Відповідні інструкції надані спецслужбам і правоохоронним органам".

При цьому він визнав необхідність розробки механізму того, яким чином журналісти, які законно приїжджають в Україну, можуть відвідувати окуповані території, долаючи лінію зіткнення.

Порошенко повідомив, що довів до відома правоохоронних органів необхідність захисту прав журналістів, включаючи тих, хто у списку ”Миротворця”.

За словами глави держави, при публікації на незалежному інтернет-сайті інформації ”ми маємо дуже обмежені інструменти для реагування, які пов`язані з тим, щоби закрити цю публікацію”.

”Але як президент України, і я впевнений, що це позиція українського уряду, ми вважаємо, що це була дуже велика помилка”, - наголосив він.

Водночас Порошенко звернув увагу, що якщо йдеться про російських журналістів, то ”деякі з них роблять злочинні дії”. Він додав, що відносно цих журналістів буде проведене окреме розслідування.