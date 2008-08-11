Абхазія і Південна Осетія вимагатимуть визнання незалежності

Президенти Абхазії і Південної Осетії – Сергій Багапш і Едаурд Кокойти найближчим часом звернуться до світової спільноти з проханням визнати їх незалежність від Грузії. Про це лідери самопроголошених республік домовилися в сьогоднішній телефонній розмові, передає Радіо Свобода

Російські військові заявляють, що минулої ночі грузинські сили продовжували обстріл їх позицій в Цхінвалі - всупереч заявам Тбілісі про виведення військ з Південної Осетії. МВС Грузії у свою чергу заявило, що російська авіація завдавала ударів по Горі, Зугдіді і передмістю Тбілісі. Жертв немає. У понеділок вранці до Південної Осетії увійшла колона МНС з гуманітарною допомогою для жителів постраждалих від конфлікту районів.