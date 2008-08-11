Абхазія і Південна Осетія вимагатимуть визнання незалежності
08:39, 11 серпня 2008Політика
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Кокойти і Багапш здзвонилися
|Сергій Багапш
Російські військові заявляють, що минулої ночі грузинські сили продовжували обстріл їх позицій в Цхінвалі - всупереч заявам Тбілісі про виведення військ з Південної Осетії. МВС Грузії у свою чергу заявило, що російська авіація завдавала ударів по Горі, Зугдіді і передмістю Тбілісі. Жертв немає. У понеділок вранці до Південної Осетії увійшла колона МНС з гуманітарною допомогою для жителів постраждалих від конфлікту районів.
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