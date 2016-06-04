Заступник генпрокурора: В ГПУ очікуються сотні звільнень

Про це заявила заступник генерального прокурора України Валентина Теличенко в ефірі "5 каналу".

Вона наголосила, що система прокуратури має позбутися тих співробітників, які її ганьблять.

"Зарплата - це дуже важливий елемент реформи, але починати треба навіть не із зарплати, а з того, що система прокуратури мусить позбутися тих, хто ганьбить її перед суспільством. Повинні втратити свої робочі місця люди непрофесійні, ті, які живуть невідповідно до своїх доходів, ті, щодо яких є підстави вважати, що вони корупціонери, хабарники тощо", - зазначила вона.

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"Звичайно, буде багато звільнень ... на сотні вакансій, які утворяться, я передбачаю, буде новий набір працівників, і не важливо, чи це працівники з-поза системи чи з системи. Але важливо розробити такі критерії, щоби прокуратура поповнилася людьми професійними і чесними. От для цього треба буде хороша зарплата", - наголосила заступник генпрокурора.

"Не треба сподіватися, що 100% всіх позвільняємо, 100% всіх корупціонерів візьмемо на список і покараємо. Я думаю, що кілька осіб, звільнених з прокуратури, уже будуть першим сигналом. А коли ці кілька переростуть у десятки, сотні - то це буде переконливим сигналом для решти працівників змінюватися", - переконана Теличенко.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор України Юрій Луценко зобов'язався масово "прочистити" людей в погонах та боротися з мафією.