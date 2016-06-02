Луценко зобов'язався масово "прочистити" людей в погонах та боротися з мафією

Про це він заявив в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" на 1+1, передає ТСН.

"Я зобов'язуюся серйозно масово "прочистити" людей в погонах, які живуть, як на іншій планеті. Я це зобов'язуюся зробити за рік. За цей рік я зобов'язуюся і даю таку настанову слідчим, - передати справу щодо Януковича і його злочинному оточенню до суду. Я зобов'язуюся зробити кілька хвиль операцій проти мафіозних структур по всій Україні. Я не можу сказати напрямки цього удару чи називати прізвища. Але сьогодні мені доповіли, що декілька цікавих людей запросили закордонні паспорти", - розповів плани на майбутнє політик.

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"Змінити прокуратуру на європейську - це завдання наступного року. Реформи, які запущені парламентом, а тепер і прокуратурою дадуться взнаки лише у квітні-травні 2017 року", - резюмував Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України (ГПУ) оприлюднила 727 повісток особам за фактами злочинів проти держави.